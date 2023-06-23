Произошел масштабный сбой в работе YouTube
Тысячи пользователей по всему миру жалуются на сбой в работе видеохостинга YouTube. Причина пока не известна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
По данным ресурса по мониторингу проблем и сбоев, приложения YouTube и Youtube TV были недоступны для тысяч пользователей. Более 13 000 человек сообщили о проблемах с приложением.
На этой диаграмме показаны отчеты о проблемах, отправленных за последние 24 часа, по сравнению с привычными показателями в такое время суток. О некоторых проблемах, как правило, сообщают в течение дня.
Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.
Сбой в работе Instagram
В конце мая произошел масштабный сбой в Instagram Meta Platforms. Сотни тысяч пользователей по всему миру не могли использовать приложение. Наблюдались проблемы и в Украине, невозможен стал просмотр страсти и профиля любого из пользователей. Не работала и ПК версия программы.
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