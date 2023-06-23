ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Произошел масштабный сбой в работе YouTube

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 06:47
Произошел масштабный сбой в работе YouTube Фото: более десяти тысяч человек жалуются на сбой в работе YouTube (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тысячи пользователей по всему миру жалуются на сбой в работе видеохостинга YouTube. Причина пока не известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным ресурса по мониторингу проблем и сбоев, приложения YouTube и Youtube TV были недоступны для тысяч пользователей. Более 13 000 человек сообщили о проблемах с приложением.

Произошел масштабный сбой в работе YouTube

На этой диаграмме показаны отчеты о проблемах, отправленных за последние 24 часа, по сравнению с привычными показателями в такое время суток. О некоторых проблемах, как правило, сообщают в течение дня.

Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.

Сбой в работе Instagram

В конце мая произошел масштабный сбой в Instagram Meta Platforms. Сотни тысяч пользователей по всему миру не могли использовать приложение. Наблюдались проблемы и в Украине, невозможен стал просмотр страсти и профиля любого из пользователей. Не работала и ПК версия программы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube масштабна аварія
NEWS
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на юго-восточном направлении, продолжаются тяжелые бои: карты боев ISW
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута