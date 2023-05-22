Стався масштабний збій у роботі Instagram, користувачів в Україні теж "зачепило"

За даними ресурсу з моніторингу проблем і збоїв Downdetector понад 100 000 користувачів у Сполучених Штатах, 24 000 у Канаді та більше 56 000 у Великобританії мали проблеми із використанням Instagram.

У абонентів із України вночі також спостерігались проблеми із додатком, зокрема в Instagram не оновлювалась стрічка, неможливим став перегляд сторіс та профілю будь-кого з користувачів. Не працювала й ПК версія програми.

Компанія повідомила, що сталася технічна проблема, однак її усунули, а додаток уже відновив свою роботу для більшості користувачів.

"Раніше сьогодні технічна проблема призвела до того, що у деяких людей виникли проблеми з доступом до Instagram. Ми вирішили цю проблему якомога швидше для всіх, на кого це вплинуло", - зазначив представник Instagram.

Нова соцмережа Instagram