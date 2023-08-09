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У Ставропольському краї РФ загорілася військова частина (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У російському місті Георгієвськ сьогодні, 9 серпня, загорілася місцева військова частина.

Про це заявив голова Георгієвського міського округу Андрій Зайцев, повідомляє РБК-Україна.

"На території військової частини по вулиці Лермонтова в Георгієвську спостерігалося сильне задимлення", - йдеться у повідомленні.

Фото: Пожежа (t.me/stavropolye_tv)

Зайцев заявив, що сталося загоряння на речовому складі площею 300 кв/м.

Голова округу додав, що наразі на місці працює пожежна служба самої військової частини, також направлено техніку з Георгієвської та Горячеводської пожежних служб.

Пожежі в Росії

Варто зазначити, що на території Росії останнім часом фіксують велику кількість пожеж, зокрема як у Москві, так і у віддалених регіонах.

Так, нещодавно у російській столиці горів ремонтно-механічний завод, а того ж дня ввечері у центрі Москви спалахнула пожежа на будівництві. Декількома днями пізніше у Москві сталася потужна пожежа на сміттєвому заводі.

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