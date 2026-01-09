UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ставлення поляків до біженців з України різко змінилось: що показало нове дослідження

Як змінилось ставлення поляків до українців (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Майже половина поляків (48%) виступають за підтримку біженців з України, тоді як 46% - проти. Це найнижчий рівень підтримки за понад десять років, свідчать дані опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Businessinsider.

Що показало дослідження

Опитування Центру дослідження громадської думки показало, що поляки майже порівну поділилися у думках щодо прийняття українських біженців з конфліктних зон.

Згідно з дослідженням:

  • 48% підтримують прийом українців;
  • 46% виступають проти;
  • 6% не визначилися.

При цьому сильна опозиція переважає над сильною підтримкою - 19% проти 13%.

"Це найгірші результати за всю історію нашого опитування, яке розпочалося невдовзі після анексії Криму понад десять років тому", - відзначають автори дослідження.

На початку 2022 року відсоток поляків, які підтримували прийняття українських біженців, перевищував 90% і залишався високим до середини 2023 року.

Хто частіше виступає проти біженців

Протидія прийняттю українців частіше зустрічається серед:

  • мешканців менших міст і сільської місцевості (59% проти 27% у великих містах);
  • респондентів з початковою або нижчою середньою освітою (62% проти 26% серед тих, хто має вищу освіту);
  • людей з нижчими доходами на душу населення (57% проти 18% серед тих, хто має найвищі доходи);
  • релігійних респондентів, які відвідують церкву кілька разів на тиждень (57% проти 38% серед нерелігійних).

Підтримка прийняття біженців домінує серед:

  • виборців лівих партій "Разем" (88%) та "Ліві" (78%);
  • прихильників Громадянської коаліції (70%).

Опозиція переважає серед виборців правих партій:

  • Конфедерація Польської Корони - 69% проти;
  • "Право і Справедливість" - 61% проти;
  • Конфедерація - 54% проти.

Поляки про кінець війни в Україні

Дослідження показало, що 54% поляків підтримують завершення російсько-української війни, навіть якщо це призведе до втрати Україною частини своєї території або незалежності.

"Трохи більше року тому в польському суспільстві домінували голоси підтримки безкомпромісної боротьби, хоча з часом їхня кількість зменшувалася. Фундаментальна зміна відбулася після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, коли він оголосив про скорочення підтримки оборони України та рішучі зусилля щодо припинення конфлікту", - зазначають автори опитування.

Продовження боротьби підтримують 33% респондентів. Наймолодші респонденти частіше схильні підтримувати завершення війни навіть ціною втрати частини території (64% у віковій групі до 24 років проти 49% у групі 55-64 роки).

Прогнози поляків щодо завершення війни

Більшість респондентів (63%) вважають, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. Решту:

  • 8% прогнозують повну окупацію України Росією;
  • 6% очікують, що війська РФ залишать території, атаковані у 2022 році;
  • 2% вважають, що Росія також виведе війська з окупованих у 2014 році територій.

Опитування проводилося з 27 листопада по 8 грудня 2025 року на вибірці 948 осіб (62% за допомогою CAPI, 24,8% - CATI, 13,2% - CAWI).

Раніше ми писали про те, що з 1 січня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила оплати праці - мінімальна зарплата зросте, а разом із нею зміняться десятки фінансових показників для мільйонів людей.

Читайте також про те, що у Польщі набули чинності нові положення Трудового кодексу, які суттєво змінюють правила працевлаштування. Йдеться про запровадження обов’язкової прозорості зарплат, заборону запитань про попередній дохід та нові вимоги до оголошень про роботу.

