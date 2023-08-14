"Ставлення як до м'яса": військовий РФ про втрати серед піхоти (перехоплення)

Військовослужбовець РФ поскаржився на значні втрати серед піхоти під час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що під час перехоплення можна почути голос батька окупанта.

Ставлення як до м'яса

"Ну, як м'ясо, я зрозумів. Відношення як до м'яса", - сказав батько.

Він уточнив, що російське командування вирішило закидати тілами все підряд, з них майже "вагнерівців" зробили.

Серед піхоти значні втрати

"Пацани, головне, тримайтеся, найголовніше", - додав батько окупанта.

Також він уточнив, що він розумів, до чого це все йде. Його син розповів про великі втрати серед піхоти РФ.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.