"Отношение как к мясу": военный РФ о потерях среди пехоты (перехват)

Военнослужащий РФ пожаловался на значительные потери среди пехоты во время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что во время перехвата можно услышать голос отца оккупанта.

Отношение как к мясу

"Ну, как мясо, я понял. Отношение как к мясу", - сказал отец.

Он уточнил, что российское командование решило забрасывать телами все подряд, из них почти "вагнеровцев" сделали.

Среди пехоты значительные потери

"Пацаны, главное, держитесь, самое главное", - добавил отец оккупанта.

Также он уточнил, что он понимал, к чему это все идет. Его сын рассказал о больших потерях среди пехоты РФ.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для кафиров ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.