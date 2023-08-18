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У ставку-охолоджувачі ЗАЕС зафіксували незначне зниження рівня води, - "Енергоатом"

Фото: у ставку-охолоджувачі ЗАЕС зафіксували незначне зниження рівня води (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції фіксується незначне зниження рівня води. Однак ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 18 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,16 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - 17,14 м. У "холодному" каналі рівень води сягає відмітки 10,80 м.

"Зауважимо, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили", - додали в "Енергоатомі".

Фото: t.me/energoatom_ua

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

Окрім того, нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

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