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Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Пятница 11 февраля 2022 11:36
Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки готовы кредитовать население под 33% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2022 года в национальной валюте составляли 32,7% годовых. Это выше, чем в декабре 2021 года (32,0%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились с 5,3% до 2,5% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за месяц выросли с 10,0% до 10,4% годовых, по валютным выросли с 3,3% до 3,4% годовых.

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков январь вырос на 2,5% до - 1 070 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 3,3% до 250 млрд гривен, предприятий вырос на 2,3% до 793 млрд гривен.

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, НБУ ужесточил требования к банкам, выдающим потребительские кредиты украинцам. С 1 января 2022 года вводится повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%. Теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

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