ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 лютого 2022 11:54
Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит Фото: депозит в банку можна розмістити більш ніж під 7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,3% річних. Порівняно з кінцем 2021 року ставки зросли на 0,1 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті в січні 2022 року впали на 0,1 в.п. до 0,5% річних.

У січні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств склали 4,9%, що на 0,2 п.п. вище. За валютними депозитами ставки впали з 1,4% до 1,3% річних.

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит

Депозитний портфель банків за місяць скоротився на 1,3% до 1 482 млрд гривень, у т. ч. населення скоротився на 2,0% до 706 млрд гривень, підприємств скоротився на 1,5% до 756 млрд гривень

Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків у січні 2022 року в національній валюті становили 32,7% річних. Це вище, ніж у грудні 2021 року (32,0%).

Читайте РБК-Україна в Google News
банки Національний банк України
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи