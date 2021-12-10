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Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке

Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. По сравнению с октябрем ставки выросли на 0,2 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь выросли с 0,5% до 0,6%.

В ноябре 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,8% до 4,9% годовых, по валютным выросли 0,8% до 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 0,4% до 1 439 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,2% до 716 млрд гривен.

Напомним, в течение III квартала 2021 года 63% украинских банков снизили депозитные ставки для населения, 16% - повысили.

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