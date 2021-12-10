Ставки выросли: под какой процент можно разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь выросли с 0,5% до 0,6%.

В ноябре 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,8% до 4,9% годовых, по валютным выросли 0,8% до 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 0,4% до 1 439 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,2% до 716 млрд гривен.