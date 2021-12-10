Ставки зросли: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5% до 0,6%.

У листопаді 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,8% до 4,9% річних, за валютними зросли 0,8% до 1,1% річних.

Депозитний портфель банків у листопаді зріс на 0,4% до 1 439 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,2% до 716 млрд гривень.