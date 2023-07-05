Ставки виросли. Росіяни знову використовують "загороджувальні загони" на фронті, - Маляр

"Ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати "загороджувальні загони" і зброєю, направленою у спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська", - повідомила заступниця міністра.

За її словами, наразі "найгарячіше" нині на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку запеклі бої. Ворог міцно тримається за зайняті ним позиції", - заявила Маляр.

Просування по флангах

"До закріплення на позиціях повідомляти передчасно, адже ситуація може щогодини змінюватись. Сьогодні саме такий день - ситуація динамічно змінювалась", - пояснила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що на північному фланзі довкола Бахмута протягом дня тривали бої, станом на кінець дня без суттєвих просувань.

Водночас, за її словами, на північному фланзі подекуди сьогодні були просування.

"Натомість у самому місті ворог завдяки нашим бійцям у пастці. Пересуватись повноцінно не може, вийти з міста не може", - повідомила Маляр.

Ситуація навколо Бахмута

Українські військові вже понад місяць продовжують активні дії на Бахмутському напрямі. Їм вдається просуватися на південь та на північ від міста. Таким чином вони можуть взяти угруповання ворога в оточення.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що просування наших захисників під Бахмутом триває. При цьому, за його словами, зараз ворог зосередив у районі міста понад 50 тисяч солдатів. Він також постійно перекидає резерви.

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