"Ставки слишком высоки". Глава Пентагона призвал увеличить поставки оружия Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече Контактной группы по обороне Украины призвал не ослаблять поставки оружия. Он считает, что ставки слишком высоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не можем позволить себе сдаваться и не можем терять силу. Ставки слишком высоки", - заявил Остин.

Глава Пентагона добавил, что вторжение России в Украину произошло в "ключевой" момент, поэтому союзники не могут упустить из виду трехмесячный конфликт.

"Мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины, и мы должны приложить еще больше усилий, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию", - подчеркнул он.