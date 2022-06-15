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"Ставки слишком высоки". Глава Пентагона призвал увеличить поставки оружия Украине

Новина українською →
Брюссель, Среда 15 июня 2022 16:56
"Ставки слишком высоки". Глава Пентагона призвал увеличить поставки оружия Украине Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече Контактной группы по обороне Украины призвал не ослаблять поставки оружия. Он считает, что ставки слишком высоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем позволить себе сдаваться и не можем терять силу. Ставки слишком высоки", - заявил Остин.

Глава Пентагона добавил, что вторжение России в Украину произошло в "ключевой" момент, поэтому союзники не могут упустить из виду трехмесячный конфликт.

"Мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины, и мы должны приложить еще больше усилий, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Брюсселе проходит третья встреча в формате "Рамштайн", в ходе которой представители более 40 стран обсудят военную помощь для Украины.

Перед заседанием советник главы ОПУ Михаил Подоляк обратился к участникам с призывом предоставить Украине тяжелое вооружение.

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