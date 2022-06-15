ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ставки занадто високі". Глава Пентагону закликав збільшити поставки зброї Україні

Новость на русском →
Брюссель, Середа 15 червня 2022 16:56
"Ставки занадто високі". Глава Пентагону закликав збільшити поставки зброї Україні Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі Контактної групи з оборони України закликав не послаблювати постачання зброї. Він вважає, що ставки занадто високі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не можемо дозволити собі здаватися і не можемо втрачати силу. Ставки занадто високі", - заявив Остін.

Глава Пентагону додав, що вторгнення Росії в Україну відбулося в "ключовий" момент, тому союзники не можуть випустити з уваги тримісячний конфлікт.

"Ми повинні посилити нашу спільну прихильність самообороні України, і ми повинні докласти ще більше зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і свою територію", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі проходить третя зустріч у форматі "Рамштайн", в ході якої представники понад 40 країн обговорять військову допомогу для України.

Перед засіданням радник голови ОПУ Михайло Подоляк звернувся до учасників із закликом надати Україні важке озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Зброя в Україні Пентагон
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського