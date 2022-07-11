Ставки растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

В июне 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,3% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,7 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%.

В июне 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,5% до 7,3% годовых, по валютным снизились с 1,2% до 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в июне вырос на 3,9% до 1 567 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 3,2% до 785 млрд гривен, предприятий вырос на 1,4% до 735 млрд гривен.