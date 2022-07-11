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Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 10:59
Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення опустилися значно нижче рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2022 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 5,3% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 0,7 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%.

У червні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,5% до 7,3% річних, за валютними знизилися з 1,2% до 1,1% річних.

Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків у червні виріс на 3,9% до 1 567 млрд гривень, в т.ч. населення виріс на 3,2% до 785 млрд гривень, підприємств виріс на 1,4% до 735 млрд гривень.

Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2022 року зросли в гривні на 1,2 п.п. до 23,1% річних.

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