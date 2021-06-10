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Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7,2% годовых. Это на 0,3 п.п. выше, чем в апреле (6,9%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за май снизились на 0,1 п.п. до 0,6%.

В мае 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 3,9% до 4,0% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.

Депозитный портфель банков в мае вырос на 0,4% до 1 386 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 1,1% до 683 млрд гривен, предприятий вырос на 2,0% до 675 млрд гривен.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п.п.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%. В годовом измерении (к маю 2020 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

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