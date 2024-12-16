Ставки падають: який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення в листопаді 2024 року становили 9,6% річних, що на 0,9 в.п. нижче, ніж місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ ).

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення зріс за листопад на 0,8% до 1,186 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Інфляція і курс долара

За даними Держстату, інфляція в Україні в листопаді прискорилася до 11,2%. За прогнозом НБУ, зростання цін буде високим принаймні в найближчі пів року.

Курс долара на готівковому ринку за січень-листопад 2024 року зріс на 10,2% до 41,68 гривень.

У грудні курс долара продовжив зростання і вже сягнув 42 гривень.

Плани банків

У ІV кварталі 2024 року банки України очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків більш стримані, ніж у перші два квартали цього року.

Водночас НБУ підвищив облікову ставку з 13 грудня до 13,5% через сплеск інфляції, що зрештою має призвести до підвищення ставок за депозитами.