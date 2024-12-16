Ставки падают: какой доход по депозитам предлагают банки в гривне и в долларах

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в ноябре 2024 года составили 9,6% годовых, что на 0,9 п.п. ниже, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос за ноябрь на 0,8% до 1,186 трлн гривен и превышает уровень начала года (1,078 трлн гривен).

Инфляция и курс доллара

По данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре ускорилась до 11,2%. По прогнозу НБУ, рост цен будет высоким по крайней мере в ближайшие полгода.

Курс доллара на наличном рынке за январь-ноябрь 2024 года вырос на 10,2% до 41,68 гривен.

В декабре курс доллара продолжил рост и уже достиг 42 гривен.

Планы банков

В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций. Однако оценки банков более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.

В то же время НБУ повысил учетную ставку с 13 декабря до 13,5% из-за всплеска инфляции, что в конечном итоге должно привести к повышению ставок по депозитам.