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Ставки для населення знижуються: скільки коштує кредит у банку

Фото: банки кредитують населення під 34,4% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Банки України у квітні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 241 млрд гривень.

Облікова ставка та плани банків

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. У березні НБУ знизив ставку до 14,5%, а у квітні – до 13,5%. Від облікової ставки залежить вартість грошей в Україні та ставки за кредитами для населення та бізнесу.

Дані опитування НБУ свідчать, що банки видаватимуть більше кредитів населенню протягом цього року. При цьому вимоги до позичальників знижуватимуться.

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у 2023 році в середньому залишалися на рівні близько 30% річних.

 

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