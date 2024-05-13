Ставки для населения снижаются: сколько стоит кредит в банке

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 34,4% годовых. Ставки упали на 0,1 п.п.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 241 млрд гривен.

Учетная ставка и планы банков

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, а в апреле - до 13,5%. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине и ставки по кредитам для населения и бизнеса.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что банки будут выдавать больше кредитов населению в течение этого года. При этом требования к заемщикам будут снижаться.

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в 2023 году среднем оставались на уровне около 30% годовых.