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Ставки для населення знижуються: скільки коштує банківський кредит

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Україна, Середа 11 серпня 2021 11:45
Ставки для населення знижуються: скільки коштує банківський кредит Фото: Банки готові кредитувати населення під 34% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2021 року в національній валюті становили 33,9% річних. У порівнянні з червнем ставки знизилися на 0,6 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали до 2,8% річних.

Ставки для населення знижуються: скільки коштує банківський кредит

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у липні зросли з 8,9% до 9,3% річних, за валютними знизилися з 5,3% до 4,9%.

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 0,1% до 981 млрд гривень, у т.ч. населення виріс на 0,7% до 219 млрд гривень, підприємств - впав на 0,1% до 750 млрд гривень.

Ставки для населення знижуються: скільки коштує банківський кредит

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

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