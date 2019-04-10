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Ставки за кредитами для населення впали нижче 30% річних

Новини » Економіка    10.04.2019 - 14:31
Ставки за кредитами для населення впали нижче 30% річних
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки видають кредити населенню під 30%, підприємствам під 18%

У березні 2019 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 29,5% річних, що на 2,0 в.п. нижче, ніж у лютому (31,5%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зменшилися за місяць з 8,5% до 8,2% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в березні виросли з 17,9% до 18,0% річних, за валютним зросли - з 5,7 % до 6,2%.

Ставки за кредитами для населення впали нижче 30% річних

Дані: НБУ

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 1,5% до 1 152 млрд грн, в т. ч. для населення на 1,0% до 199 млрд грн, підприємств - на 1,7% до 850 млрд грн.

Ставки за кредитами для населення впали нижче 30% річних

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, в грудні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 3,9 в.п. вище, ніж у грудні 2017 року (29,2%).

Нагадаємо, в НБУ прогнозують, що комерційні банки України в 2019 році збережуть зацікавленість в роздрібному кредитуванні.

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