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Ставки за іпотекою зростають: скільки банків в Україні кредитують купівлю житла

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Україна, Середа 14 червня 2023 14:27
Ставки за іпотекою зростають: скільки банків в Україні кредитують купівлю житла Фото: іпотеку в Україні видають чотири банки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у квітні 2023 року зросла до 14,6% в порівнянні з 14,0% в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведене серед комерційних банків.

Про видачу нової іпотеки у квітні поінформували чотири банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості. До війни, у лютому 2022 року, іпотеку видавали 13 банків.

За даними НБУ, банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50 млн гривень. У лютому 2022 року видали 636 кредитів на 553 млн гривень.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київській області - 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).

Ставки за іпотекою зростають: скільки банків в Україні кредитують купівлю житла

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Відзначимо, банки України видають іпотечні кредити лише за державними програмами, які передбачають компенсацію частини вартості з держаного бюджету.

Нагадаємо, банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази в грошовому вимірі.

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