Ставки за іпотекою зростають: скільки банків в Україні кредитують купівлю житла

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у квітні 2023 року зросла до 14,6% в порівнянні з 14,0% в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України ( НБУ ), проведене серед комерційних банків.

Про видачу нової іпотеки у квітні поінформували чотири банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості. До війни, у лютому 2022 року, іпотеку видавали 13 банків.

За даними НБУ, банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50 млн гривень. У лютому 2022 року видали 636 кредитів на 553 млн гривень.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київській області - 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.