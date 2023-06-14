Ставки по ипотеке растут: сколько банков в Украине кредитуют покупку жилья

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в апреле 2023 года выросла до 14,6% по сравнению с 14,0% в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенный среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали четыре банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. До войны, в феврале 2022 года, ипотеку выдавали 13 банков.

По данным НБУ, банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50 млн гривен. В феврале 2022 года было выдано 636 кредитов на 553 млн гривен.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области - 16 договоров на общую сумму 23,1 млн гривен (46% от общего объема).

Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.