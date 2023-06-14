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Ставки по ипотеке растут: сколько банков в Украине кредитуют покупку жилья

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Украина, Среда 14 июня 2023 14:27
Ставки по ипотеке растут: сколько банков в Украине кредитуют покупку жилья Фото: ипотеку в Украине выдают четыре банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в апреле 2023 года выросла до 14,6% по сравнению с 14,0% в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали четыре банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. До войны, в феврале 2022 года, ипотеку выдавали 13 банков.

По данным НБУ, банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50 млн гривен. В феврале 2022 года было выдано 636 кредитов на 553 млн гривен.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области - 16 договоров на общую сумму 23,1 млн гривен (46% от общего объема).

Ставки по ипотеке растут: сколько банков в Украине кредитуют покупку жилья

Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Отметим, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по государственным программам, предусматривающим компенсацию части стоимости из бюджета.

Напомним, банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

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