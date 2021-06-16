Ставки за іпотекою падають: скільки коштує кредит на житло

У квітні 2021 року середня ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку знизилася до 13,5% порівняно з 14,0% у березні, на первинному - зберігалася на рівні близько 17,4%. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Загалом за перші чотири місяці року банки видали 2808 іпотечних кредитів на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування більш ніж подвоїлося за кількістю договорів та майже потроїлося у грошовому вимірі.

За даними НБУ, зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у квітні становила 87% від усіх виданих кредитів.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати і у квітні він становив 791 тис. грн. Середній розмір нового іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у звітному місяці становив 925 тис. грн, вторинної - 771 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. 90% нових угод уклали п’ять банків.