Ставки гривненых кредитов для населения поднялись выше 30%

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки снова повысили ставки по кредитам для граждан

В апреле 2019 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 30,3% годовых, что на 0,7 п.п. ниже, чем в марте (29,6%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились за месяц с 8,8% до 7,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле выросли с 18,0% до 18,2% годовых, по валютным снизились - с 6,2 % до 5,4%.

Данные: НБУ

Кредитный портфель банков за месяц снизился на 0,9% до 1 044 млрд грн, в т.ч. для населения снизился на 1,5% до 197 млрд грн, предприятий - на 1,7% до 844 млрд грн.

Данные: НБУ

Напомним, согласно результатам "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев.

НБУ ожидает, что темп роста чистого гривневого розничного кредитного портфеля в 2019 году сохранится на уровне свыше 30% г/г.