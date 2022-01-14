Ставки за год упали на треть: под какой процент можно разместить депозит

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в декабре 2021 года упали на 1,0 п.п. до 0,6% годовых.

В декабре 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,7%, что на 0,7% меньше, чем год назад. По валютным депозитам ставки упали с 1,5% до 1,4 годовых.

Депозитный портфель банков за 2021 год вырос на 11,4% до 1 502 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 6,8% до 721 млрд гривен, предприятий вырос на 17,1% до 769 млрд гривен