Ставки на футбол як лотерея? Чи порушує "М.С.Л." правила ліцензування

Український лотерейний оператор "М.С.Л." запустив розділ зі ставками на футбольні матчі. Він схожий на букмекерські сервіси, які потребують відповідної ліцензії. Водночас у компанії кажуть, що не порушують правил ліцензування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію "Телеграф".

Оператор лотерей "М.С.Л." на своєму сайті пропонує продукт "Спортпрогноз", що дозволяє робити ставки на футбольні матчі.

Цей розділ за формою нагадує класичний букмекерський сервіс: гравці можуть обирати результати подій і робити ставки на їхній результат.

Водночас законодавство України чітко розділяє лотереї та букмекерську діяльність. Лотерея базується на випадковості, а букмекерська діяльність передбачає прогнозування результатів спортивних подій і потребує окремої ліцензії.

Як зазначається в матеріалі "Телеграф", компанія "М.С.Л." має ліцензію Міністерства фінансів на проведення лотерей, однак окремої ліцензії на букмекерську діяльність у неї немає.

Зі свого боку в "М.С.Л." зазначають, що "Спортпрогноз" проводиться як державна лотерея тото.

При цьому для такого типу лотерей законодавство забороняє використання коефіцієнтів.

Журналісти також зауважують, що ставки на футбольні матчі не є випадковістю. Це прогнозовані події, де результат залежить від форми команд, складу гравців, тактики тренерів та багатьох інших факторів. Саме тому для такої діяльності потрібна окрема ліцензія, яка коштує близько 240 млн грн, йдеться у матеріалі.