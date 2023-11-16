Ставки за депозитами та кредитами падають: що пропонують українські банки

Депозити в банках

Як зазначається в огляді, в умовах послаблення інфляційного тиску НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки. У липні - жовтні облікова ставка знижувалася тричі, сумарно на 9 в. п. - до 16% річних, а за депозитними сертифікатами "овернайт" - двічі, на 4 в. п. до того ж рівня.

"Водночас вищі ставки за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ та підвищені резервні вимоги за поточними коштами і надалі мотивували банки залучати строкові депозити населення. Тож зниження ставок за вкладами слідом за обліковою ставкою було повільним", - повідомляє НБУ.

Вартість 12-місячних гривневих депозитів фізичних осіб за III квартал знизилася на 0.7 в. п. - до 14,5% річних. Зменшення вартості коштів підприємства було суттєвішим - на 1.7 в. п. - до 12,4% річних.

Вартість кредитів

За даними НБУ, упродовж кварталу ставки за гривневими кредитами суб’єктів господарювання знизилися на 1,2 в. п. - до 18,7% річних. Насамперед зменшилися ставки за ультракороткими (до місяця) кредитами в межах кредитних ліній великим підприємствам під іноземним контролем, вартість яких чутлива до облікової ставки.

Ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися незначно вище 28% річних, йдеться в огляді.

Депозити в банках

Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи для привабливості гривневих депозитів в банках. Однієї з цілей є намагання зробити менш привабливою купівлю доларів і стабілізацію на валютному ринку. У 2023 році депозити знову перевищують рівень очікуваної інфляції.

Як зазначив в коментарі РБК-Україна директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, ефективною з огляду на очікувану дохідність сумою, за якою можна відкрити депозит та відчути його дохідність, можна вважати вклад від 50 тис. грн і вище.