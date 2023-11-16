Ставки по депозитам и кредитам падают: что предлагают украинские банки

Депозиты в банках

Как отмечается в обзоре, в условиях ослабления инфляционного давления НБУ приступил к циклу снижения учетной ставки. В июле - октябре учетная ставка снижалась трижды, суммарно на 9 п. п. - до 16% годовых, а по депозитным сертификатам "овернайт" - дважды, на 4 п. п. к тому же уровню.

"В то же время более высокие ставки по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ и повышенные резервные требования по текущим средствам и далее мотивировали банки привлекать срочные депозиты населения. Поэтому снижение ставок по вкладам вслед за учетной ставкой было медленным", - сообщает НБУ.

Стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за III квартал снизилась на 0.7 п. п. - до 14,5% годовых. Уменьшение стоимости средств предприятия было более существенным - на 1,7 п. п. - до 12,4% годовых.

Стоимость кредитов

По данным НБУ, в течение квартала ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования снизились на 1,2 п. п. - до 18,7% годовых. В первую очередь уменьшились ставки по ультракоротким (до месяца) кредитам в пределах кредитных линий крупным предприятиям под иностранным контролем, стоимость которых чувствительна к учетной ставке.

Ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем оставались незначительно выше 28% годовых, говорится в обзоре.

Депозиты в банках

Напомним, НБУ активно вводит меры по привлекательности гривневых депозитов в банках. Одной из целей является попытка сделать менее привлекательной покупку долларов и стабилизацию на валютном рынке. В 2023 году депозиты снова превышают уровень ожидаемой инфляции.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, эффективной с учетом ожидаемой доходности суммой, по которой можно открыть депозит и почувствовать его доходность, можно считать вклад от 50 тыс. грн и выше.