Ставки будут расти: аналитик о депозитах после решения НБУ

Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 21 января с 9% до 10%. Учетная ставка НБУ - это ориентир стоимости денег, который, среди прочего, влияет и на банковские ставки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ ".

Как отмечается в материале, по сути, учетная ставка, это цена, по которой Нацбанк кредитует другие банки, влияя через этот инструмент на цены. Если ставка высокая, то и кредиты дорогие, а потому население и бизнес предпочитают их не брать, а накапливать.

Будет ли прямое влияние учетной ставки на ставки банков по кредитам и депозитам - вопрос неоднозначный. В НБУ уверяют, что этот инструмент работает, что видно по итогам прошлого года, когда ставки также повышались.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив указывает, что ставки по депозитам несколько выросли в последнем квартале 2021 года и продолжат расти в этом году. Но против этого играет серьезный фактор - очень высокая ликвидность банковской системы. "Люди продолжают держать деньги в банках даже при текущих процентах", - говорит он.