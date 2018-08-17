Ставицкого будут судить заочно, если Израиль не ответит на запрос об экстрадиции

Соответствующий обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд г. Киева

Экс - председателя правления НАК "Надра Украины", бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который подозревается в краже объектов комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" могут судить заочно, если Израиль не предоставит ответа на запрос Генпрокуратуры Украины об экстрадиции. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.

"Если нам его не выдают или отказали, или просто ответ завис, тогда мы идем по заочке (специальная процедура заочного досудебного и судебного следствия - ред.)", - сказал собеседник агентства, при этом добавив, что в случае, если подозреваемого все же экстрадируют, над ним будет открытый судебный процесс по общей процедуре.

В ГПУ в ответ на запрос РБК-Украина напомнили, что по результатам досудебного расследования уголовного производства соответствующий обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

Также в ведомстве сообщили, что ответ от Израиля на запрос об экстрадиции Ставицкого не получали.

"Во время досудебного расследования уголовного производства подготовлено и 05.07.2016 направлен по дипломатическим каналам в Государство Израиль запрос о выдаче С. для привлечения к уголовной ответственности... В течение 2016-2017 гг. на выполнение запросов израильской стороны Генеральной прокуратурой Украины направлялись дополнительные сведения и материалы в этом экстрадиционном деле. По состоянию на 15.08.18 информации от израильской стороны об окончательных результатах рассмотрения указанного запроса не поступало", - говорится в ответе ГПУ.

Вместе с тем, в Генпрокуратуре отметили, что отношения между Украиной и Государством Израиль по вопросам экстрадиции регламентированы Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 года, которым не установлено конкретных сроков рассмотрения запросов о выдаче.

Напомним, что Ставицкий на встрече в Израиле отказался от сделки со следствием.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года ГПУ завершила расследование дела экс-министра энергетики Ставицкого.

Эдуард Ставицкий занимал должность министра энергетики Украины в период президентства Виктора Януковича. Весной 2014 года против него возбудили уголовное дело по подозрению в хищениях и объявили в розыск.