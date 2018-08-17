Ставицького судитимуть заочно, якщо Ізраїль не відповість на запит про екстрадицію

Відповідний обвинувальний акт направлений до Святошинського районного суду м. Києва

Екс - голову правління НАК "Надра України", колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, який підозрюється у крадіжці об’єктів комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" можуть судити заочно, якщо Ізраїль не надасть відповіді на запит Генпрокуратури України про екстрадицію. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Генеральній прокуратурі України.

"Якщо нам його не видають чи відмовили, чи просто зависла відповідь, тоді ми йдемо по заочці (спеціальна процедура заочного досудового і судового слідства - ред.)", - сказав співрозмовник агентства, при цьому додавши, що в разі, якщо підозрюваного все ж екстрадують, над ним буде відкритий судовий процес за загальною процедурою.

В ГПУ у відповідь на запит РБК-Україна нагадали, що за результатами досудового розслідування кримінального провадження відповідний обвинувальний акт направлений до Святошинського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Також у відомстві повідомили, що відповіді від Ізраїлю на запит про екстрадицію Ставицького не отримували.

"Під час досудового розслідування кримінального провадження підготовлено та 05.07.2016 направлено дипломатичними каналами до Держави Ізраїль запит про видачу С. для притягнення до кримінальної відповідальності... Упродовж 2016-2017 рр. на виконання запитів ізраїльської сторони Генеральною прокуратурою України направлялися додаткові відомості та матеріали в цій екстрадиційній справі. Станом на 15.08.18 інформація ізраїльської сторони про остаточні результати розгляду зазначеного запиту не надходила", - йдеться у відповіді ГПУ.

Разом з тим, у Генпрокуратурі зазначили, що відносини між Україною та Державою Ізраїль з питань екстрадиції регламентовано Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, якою не встановлено конкретних строків розгляду запитів про видачу.

Нагадаємо, що Ставицький на зустрічі в Ізраїлі відмовився від угоди зі слідством.

Раніше повідомлялося, що у січні поточного року ГПУ завершила розслідування справи екс-міністра енергетики Ставицького.

Едуард Ставицький обіймав посаду міністра енергетики України в період президентства Віктора Януковича. Навесні 2014 року проти нього відкрили кримінальну справу за підозрою в розкраданні та оголосили в розшук.