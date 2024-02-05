Став відомий розклад матчів Чемпіонату світу 2026

Матч відкриття турніру відбудеться 11 червня 2026 року на стадіоні "Ацтека" у Мехіко (Мексика). На ньому зіграє національна збірна Мексики.

12 червня свої матчі проведуть ще два господарі турніру - національна збірна США зіграє у Лос-Анджелесі, а канадці приймуть суперника у Торонто.

"У турнірі візьмуть участь 48 країн, які глибоко зацікавлені в тому, як їхні команди виступатимуть на чемпіонаті світу", - сказав після оголошення тренер національної збірної США Грегг Берхалтер. “Це буде новий формат, який захоплює багатьох людей”.

Загалом на Чемпіонаті Світу проведуть 104 матчі на 16 стадіонах.

"Найінклюзивніший і результативніший чемпіонат світу з футболу в історії - це вже не мрія, а реальність, яка втілиться у вигляді 104 матчів на 16 ультрасучасних стадіонах у Канаді, Мексиці та США", - заявив президент FIFA Джанні Інфантіно.

Які міста приймуть матчі Чемпіонату світу 2026

8 міст приймуть матчі групового етапу ЧС

Ванкувер - 7 матчів;

Х'юстон - 7 матчів;

Сан-Франциско - 6 матчів;

Сіетл - 6 матчів;

Філадельфія - 6 матчів;

Торонто - 6 матчів;

Мехіко - 5 матчів;

Монтеррей - 4 матчі;

Гвадалахара - 4 матчі;

Чвертьфінали пройдуть у 3 містах:

Лос-Анджелес (прийме також 8 матчів групового етапу);

Бостон (включаючи 7 матчів групи);

Канзас-Сіті (6 матчів групи).

Півфінали приймуть Даллас (включаючи 9 матчів групи) та Атланта (8 матчів групового етапу). Матч за третє місце прийме Маямі (також 7 матчів групи)

Фінал пройде у Нью-Джерсі 19 липня 2026 року. До цього часу на стадіоні проведуть 8 матчів групи.

Нагадаємо, що у 2022 році переможцем Чемпіонату світу стала збірна Аргентини, яка обіграла по пенальті збірну Франції.