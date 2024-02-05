Стало известно расписание матчей Чемпионата мира 2026

Матч открытия турнира состоится 11 июня 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). На нем сыграет национальная сборная Мексики.

12 июня свои матчи проведут еще два хозяина турнира - национальная сборная США сыграет в Лос-Анджелесе, а канадцы примут соперника в Торонто.

“В турнире примут участие 48 стран, которые глубоко заинтересованы в том, как их команды выступят на чемпионате мира”, - сказал после объявления тренер национальной сборной США Грегг Берхалтер. “Это будет новый формат, захватывающий для многих людей”.

Всего на Чемпионате Мира проведут 104 матча на 16 стадионах.

"Самый инклюзивный и результативный чемпионат мира по футболу в истории - это уже не мечта, а реальность, которая воплотится в виде 104 матчей на 16 ультрасовременных стадионах в Канаде, Мексике и США", - заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Какие города примут матчи Чемпионата мира 2026

8 городов примут матчи группового этапа ЧМ

Ванкувер - 7 матчей;

Хьюстон - 7 матчей;

Сан-Франциско - 6 матчей;

Сиэтл - 6 матчей;

Филадельфия - 6 матчей;

Торонто - 6 матчей;

Мехико - 5 матчей;

Монтеррей - 4 матча;

Гвадалахара - 4 матча;

Четвертьфиналы пройдут в 3 городах:

Лос-Анджелес (примет также 8 матчей группового этапа);

Бостон (включая 7 матчей группы);

Канзас-Сити (6 матчей группы).

Полуфиналы примут Даллас (включая 9 матчей группы) и Атланта (8 матчей группового этапа). Матч за третье место примет Майами (также 7 матчей группы)

Финал пройдет в Нью-Джерси 19 июля 2026 года. До этого на стадионе проведут 8 матчей группы.

Напомним, что в 2022 году победителем Чемпионата мира стала сборная Аргентины, которая обыграла по пенальти сборную Франции.