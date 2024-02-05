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Став відомий розклад матчів Чемпіонату світу 2026

Понеділок 05 лютого 2024 06:16
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Став відомий розклад матчів Чемпіонату світу 2026 Архивне фото: Став відомий розклад матчів Чемпіонату світу 2026 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

FIFA оприлюднила розклад матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FIFA .

Матч відкриття турніру відбудеться 11 червня 2026 року на стадіоні "Ацтека" у Мехіко (Мексика). На ньому зіграє національна збірна Мексики.

12 червня свої матчі проведуть ще два господарі турніру - національна збірна США зіграє у Лос-Анджелесі, а канадці приймуть суперника у Торонто.

"У турнірі візьмуть участь 48 країн, які глибоко зацікавлені в тому, як їхні команди виступатимуть на чемпіонаті світу", - сказав після оголошення тренер національної збірної США Грегг Берхалтер. “Це буде новий формат, який захоплює багатьох людей”.

Загалом на Чемпіонаті Світу проведуть 104 матчі на 16 стадіонах.

"Найінклюзивніший і результативніший чемпіонат світу з футболу в історії - це вже не мрія, а реальність, яка втілиться у вигляді 104 матчів на 16 ультрасучасних стадіонах у Канаді, Мексиці та США", - заявив президент FIFA Джанні Інфантіно.

Які міста приймуть матчі Чемпіонату світу 2026

8 міст приймуть матчі групового етапу ЧС

  • Ванкувер - 7 матчів;
  • Х'юстон - 7 матчів;
  • Сан-Франциско - 6 матчів;
  • Сіетл - 6 матчів;
  • Філадельфія - 6 матчів;
  • Торонто - 6 матчів;
  • Мехіко - 5 матчів;
  • Монтеррей - 4 матчі;
  • Гвадалахара - 4 матчі;

Чвертьфінали пройдуть у 3 містах:

  • Лос-Анджелес (прийме також 8 матчів групового етапу);
  • Бостон (включаючи 7 матчів групи);
  • Канзас-Сіті (6 матчів групи).

Півфінали приймуть Даллас (включаючи 9 матчів групи) та Атланта (8 матчів групового етапу). Матч за третє місце прийме Маямі (також 7 матчів групи)

Фінал пройде у Нью-Джерсі 19 липня 2026 року. До цього часу на стадіоні проведуть 8 матчів групи.

Нагадаємо, що у 2022 році переможцем Чемпіонату світу стала збірна Аргентини, яка обіграла по пенальті збірну Франції.

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