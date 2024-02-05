Став відомий розклад матчів Чемпіонату світу 2026
FIFA оприлюднила розклад матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FIFA .
Матч відкриття турніру відбудеться 11 червня 2026 року на стадіоні "Ацтека" у Мехіко (Мексика). На ньому зіграє національна збірна Мексики.
12 червня свої матчі проведуть ще два господарі турніру - національна збірна США зіграє у Лос-Анджелесі, а канадці приймуть суперника у Торонто.
Three countries. Three openers.#WeAre26 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 5, 2024
"У турнірі візьмуть участь 48 країн, які глибоко зацікавлені в тому, як їхні команди виступатимуть на чемпіонаті світу", - сказав після оголошення тренер національної збірної США Грегг Берхалтер. “Це буде новий формат, який захоплює багатьох людей”.
Загалом на Чемпіонаті Світу проведуть 104 матчі на 16 стадіонах.
"Найінклюзивніший і результативніший чемпіонат світу з футболу в історії - це вже не мрія, а реальність, яка втілиться у вигляді 104 матчів на 16 ультрасучасних стадіонах у Канаді, Мексиці та США", - заявив президент FIFA Джанні Інфантіно.
Які міста приймуть матчі Чемпіонату світу 2026
8 міст приймуть матчі групового етапу ЧС
- Ванкувер - 7 матчів;
- Х'юстон - 7 матчів;
- Сан-Франциско - 6 матчів;
- Сіетл - 6 матчів;
- Філадельфія - 6 матчів;
- Торонто - 6 матчів;
- Мехіко - 5 матчів;
- Монтеррей - 4 матчі;
- Гвадалахара - 4 матчі;
Чвертьфінали пройдуть у 3 містах:
- Лос-Анджелес (прийме також 8 матчів групового етапу);
- Бостон (включаючи 7 матчів групи);
- Канзас-Сіті (6 матчів групи).
Півфінали приймуть Даллас (включаючи 9 матчів групи) та Атланта (8 матчів групового етапу). Матч за третє місце прийме Маямі (також 7 матчів групи)
Фінал пройде у Нью-Джерсі 19 липня 2026 року. До цього часу на стадіоні проведуть 8 матчів групи.
Нагадаємо, що у 2022 році переможцем Чемпіонату світу стала збірна Аргентини, яка обіграла по пенальті збірну Франції.
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