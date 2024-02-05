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Стало известно расписание матчей Чемпионата мира 2026

Понедельник 05 февраля 2024 06:16
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Стало известно расписание матчей Чемпионата мира 2026 Архивное фото: Стало известно расписание матчей Чемпионата мира 2026 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

FIFA обнародовала расписание матчей Чемпионата мира по футболу 2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт FIFA.

Матч открытия турнира состоится 11 июня 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). На нем сыграет национальная сборная Мексики.

12 июня свои матчи проведут еще два хозяина турнира - национальная сборная США сыграет в Лос-Анджелесе, а канадцы примут соперника в Торонто.

“В турнире примут участие 48 стран, которые глубоко заинтересованы в том, как их команды выступят на чемпионате мира”, - сказал после объявления тренер национальной сборной США Грегг Берхалтер. “Это будет новый формат, захватывающий для многих людей”.

Всего на Чемпионате Мира проведут 104 матча на 16 стадионах.

"Самый инклюзивный и результативный чемпионат мира по футболу в истории - это уже не мечта, а реальность, которая воплотится в виде 104 матчей на 16 ультрасовременных стадионах в Канаде, Мексике и США", - заявил президент FIFA Джанни Инфантино.

Какие города примут матчи Чемпионата мира 2026

8 городов примут матчи группового этапа ЧМ

  • Ванкувер - 7 матчей;
  • Хьюстон - 7 матчей;
  • Сан-Франциско - 6 матчей;
  • Сиэтл - 6 матчей;
  • Филадельфия - 6 матчей;
  • Торонто - 6 матчей;
  • Мехико - 5 матчей;
  • Монтеррей - 4 матча;
  • Гвадалахара - 4 матча;

Четвертьфиналы пройдут в 3 городах:

  • Лос-Анджелес (примет также 8 матчей группового этапа);
  • Бостон (включая 7 матчей группы);
  • Канзас-Сити (6 матчей группы).

Полуфиналы примут Даллас (включая 9 матчей группы) и Атланта (8 матчей группового этапа). Матч за третье место примет Майами (также 7 матчей группы)

Финал пройдет в Нью-Джерси 19 июля 2026 года. До этого на стадионе проведут 8 матчей группы.

Напомним, что в 2022 году победителем Чемпионата мира стала сборная Аргентины, которая обыграла по пенальти сборную Франции.

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