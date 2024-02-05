Стало известно расписание матчей Чемпионата мира 2026
FIFA обнародовала расписание матчей Чемпионата мира по футболу 2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт FIFA.
Матч открытия турнира состоится 11 июня 2026 года на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). На нем сыграет национальная сборная Мексики.
12 июня свои матчи проведут еще два хозяина турнира - национальная сборная США сыграет в Лос-Анджелесе, а канадцы примут соперника в Торонто.
Three countries. Three openers.#WeAre26 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 5, 2024
“В турнире примут участие 48 стран, которые глубоко заинтересованы в том, как их команды выступят на чемпионате мира”, - сказал после объявления тренер национальной сборной США Грегг Берхалтер. “Это будет новый формат, захватывающий для многих людей”.
Всего на Чемпионате Мира проведут 104 матча на 16 стадионах.
"Самый инклюзивный и результативный чемпионат мира по футболу в истории - это уже не мечта, а реальность, которая воплотится в виде 104 матчей на 16 ультрасовременных стадионах в Канаде, Мексике и США", - заявил президент FIFA Джанни Инфантино.
Какие города примут матчи Чемпионата мира 2026
8 городов примут матчи группового этапа ЧМ
- Ванкувер - 7 матчей;
- Хьюстон - 7 матчей;
- Сан-Франциско - 6 матчей;
- Сиэтл - 6 матчей;
- Филадельфия - 6 матчей;
- Торонто - 6 матчей;
- Мехико - 5 матчей;
- Монтеррей - 4 матча;
- Гвадалахара - 4 матча;
Четвертьфиналы пройдут в 3 городах:
- Лос-Анджелес (примет также 8 матчей группового этапа);
- Бостон (включая 7 матчей группы);
- Канзас-Сити (6 матчей группы).
Полуфиналы примут Даллас (включая 9 матчей группы) и Атланта (8 матчей группового этапа). Матч за третье место примет Майами (также 7 матчей группы)
Финал пройдет в Нью-Джерси 19 июля 2026 года. До этого на стадионе проведут 8 матчей группы.
Напомним, что в 2022 году победителем Чемпионата мира стала сборная Аргентины, которая обыграла по пенальти сборную Франции.
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