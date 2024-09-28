Став ціллю атаки Ізраїлю. Що відомо про лідера "Хезболли" Насраллу і чи він живий після удару

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Атака Ізраїлю

Сьогодні, 27 вересня, увечері у Бейруті пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ публікували у соцмережах фото та відео, на яких можна було помітити, що над одним із районів міста піднявся густий дим.

Також ліванські журналісти уточнювали, що Ізраїль завдав по столиці авіаудару.

Після цього прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив, що ізраїльські війська вдарили по Бейруту. За його словами, атака була націлена на головний штаб "Хезболли" в районі Дахія - оплот бойовиків у місті.

Ізраїльська атака на Бейрут стала лише третьою з початку війни восени минулого року. І регулярно в результаті таких ударів ЦАХАЛу вдавалося ліквідовувати топ-командирів ХАМАСу або "Хезболли".

Через кілька годин після обстрілу Бейрута CNN з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника написало, що Ізраїль намагався ліквідувати в Бейруті лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

При цьому співрозмовник видання уточнював, що ізраїльські військові намагаються з'ясувати, чи досягли вони своєї мети.

Станом на зараз чутки у ЗМІ про те, чи живий Насралла, розходяться.

Зокрема, іранська агенція Tasnim News пише, що Насралла живий після ізраїльської атаки. Видання AFP з посиланням на джерело, наближене до бойовиків, також стверджує, що Насралла "в порядку".

Тим часом ізраїльський телеканал Channel 13 повідомляє, що "удар по Насраллі вдався".

Як розповів у коментарі The Times of Israel неназваний ізраїльський чиновник, дуже важко уявити, що Насралла вижив після такого удару.

Офіційної інформації про те, чи живий Насралла наразі немає. Ізраїль поки що навіть не підтверджує, що під час атаки намагався ліквідувати лідера "Хезболли".

Що відомо про Насраллу

Хасан Насралла народився 31 серпня 1960 року в містечку Бурдж Хаммуд, що біля Бейрута. У його сім'ї було всього десять дітей.

У 1975 році, коли майбутньому лідеру бойовиків було 15 років, громадянська війна в Лівані змусила родину переїхати до села Ель-Базурія. Тоді Насралла ненадовго приєднався до ліванської шиїтської політичної групи. Також він закінчив шиїтську семінарію.

У 1977 році він вирушив до Іраку для того, щоб отримати там релігійну освіту, але за кілька років був змушений повернутися на батьківщину.

До "Хезболли" Насралла приєднався вже в 1982 році, після початку вторгнення Ізраїлю до Лівану. Через 11 років йому вдалося стати лідером бойовиків (генеральним секретарем "Хезболли"). Це сталося після того, як попереднього генсека Аббаса аль-Мусаві вбила авіаударом Армія оборони Ізраїлю.

При Насраллі "Хезболла" встановила зв'язки з Іраном та Сирією, а також закупила ракети далекого радіусу дії, що дозволило їй атакувати територію Ізраїлю.

Також за правління Насралли між "Хезболлою" та Ізраїлем сталося безліч конфліктів. Одна з війн відбулася у 2006 році, вона почалася після того, як "Хезболла" захопила двох ізраїльських солдатів під час рейду. Але тривала вона лише 34 дні, після чого обидві сторони оголосили про свою перемогу.

Така війна принесла "Хезболлі" популярність у всьому арабському світі, і вона стала відігравати все більш активну роль у конфліктах по всьому регіону.

Поточна війна

Черговий конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" почався після того, як ЦАХАЛ оголосив про свою операцію проти ХАМАС у Секторі Газа. Це сталося у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАС на ізраїльську територію, де вони викрадали та вбивали мирних мешканців.

"Хезболла" ж, як одна з іранських проксі, підтримала ХАМАС і почала регулярно обстрілювати північну територію Ізраїлю. ЦАХАЛ не ігнорував такі атаки і завдавав ударів у відповідь.

За майже рік Ізраїль зміг досягти значних успіхів у Секторі Газа. І нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової фази війни". За його словами, країна зміщує фокус на північ, де їй загрожує "Хезболла".

За словами чиновника, метою Ізраїлю є повернення мешканців міст на півночі, які були змушені виїхати звідти через постійні обстріли бойовиків, у свої будинки в цілості та безпеці.

За день до такої заяви у бойовиків “Хезболли” почали масово вибухати пейджери - ліванські ЗМІ писали про кілька тисяч поранених та переповнені лікарні.

Також 20 вересня Ізраїль завдав удару по Бейруту. Під атакоюзнаходився район Дахія. Через кілька годин після атаки стало відомо, що Ізраїль ліквідував Ібрагіма Акіла, голову Оперативного підрозділу "Хезболли" та командувача елітних сил "Радван".

Разом з ним було вбито низку командирів "Радвану". Ізраїль атакував, коли у бойовиків проходила нарада.

"Хезболла" у відповідь випустила по територієї Ізраїлю близько 100 ракет. Терористи цілилися по оборонній фірмі Rafael у районі Хайфи. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, серед яких був 16-річний підліток.

Учора, 26 вересня, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розповів, що Франція та США запропонували країні припинити вогонь.

"На півночі не буде припинення вогню... Ми продовжуватимемо боротися з терористичною організацією "Хезболла" всіма нашими силами до перемоги та безпечного повернення жителів півночі у свої будинки", - підкреслив у відповідь на таку пропозицію міністр.

Тому, ймовірно, Ізраїль продовжуватиме війну з бойовиками, але про таку саму наземну операцію, як у випадку з ХАМАС, поки що не йдеться.