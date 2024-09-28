Стал целью атаки Израиля. Что известно о лидере "Хезболлы" Насралле и жив ли он после удара

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Атака Израиля

Сегодня, 27 сентября, вечером в Бейруте раздались взрывы. Местные СМИ публиковали в соцсетях фото и видео, на которых можно было заметить, что над одним из районов города поднялся густой дым.

Также ливанские журналисты уточняли, что Израиль нанес по столице авиаудар.

После этого пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что израильские войска ударили по Бейруту. По его словам, атака была нацелена на главный штаб "Хезболлы" в районе Дахия - оплот боевиков в городе.

Израильская атака на Бейрут стала только третьей с начала войны осенью прошлого года. И регулярно в результате таких ударов ЦАХАЛу удавалось ликвидировать топ-командиров ХАМАСа или "Хезболлы".

Спустя несколько часов после обстрела Бейрута CNN со ссылкой неназванного израильского чиновника написало, что Израиль пытался ликвидировать в Бейруте лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

При этом собеседник издания уточнял, что израильские военные пытаются выяснить, достигли ли они своей цели.

По состоянию на сейчас слухи в СМИ о том, жив ли Насралла, расходятся.

В частности, иранское агентство Tasnim News пишет, что Насралла жив после израильской атаки. Издание AFP cо ссылкой на источник, который приближен к боевикам, также утверждает, что Насралла "в порядке".

Тем временем израильский телеканал Channel 13 сообщает, что "удар по Насралле удался".

Как рассказал в комментарии The Times of Israel неназванный израильский чиновник, очень трудно представить, что Насралла выжил после такого удара.

Официальной информации о том, жив ли Насралла пока нет. Израиль пока даже не подтверждает, что во время атаки пытался ликвидировать лидера "Хезболлы".

Что известно о Насралле

Хасан Насралла родился 31 августа 1960 года в городке Бурдж Хаммуд, который находится возле Бейрута. В его семье всего было десять детей.

В 1975 году, когда будущему лидеру боевиков было 15 лет, гражданская война в Ливане вынудила семью переехать в деревню Эль-Базурия. Тогда Насралла ненадолго присоединился к ливанской шиитской политической группе. Также он окончил шиитскую семинарию.

В 1977 году он отправился в Ирак для того, чтобы получить там религиозное образование, но через несколько лет был вынужден вернуться на родину.

К "Хезболле" Насралла присоединился уже в 1982 году, после начала вторжения Израиля в Ливан. Через 11 лет ему удалось стать лидером боевиков (генеральным секретарем "Хезболлы"). Это произошло после того, как предыдущего генсека Аббаса аль-Мусави убила авиаударом Армия обороны Израиля.

При Насралле "Хезболла" установила связи с Ираном и Сирией, а также закупила ракеты дальнего радиуса действия, что позволило ей атаковать территорию Израиля.

Также при правлении Насраллы между "Хезболлой" и Израилем произошло множество конфликтов. Одна из войн произошла в 2006 году, она началась после того, как "Хезболла" захватила двух израильских солдат во время рейда. Но длилась она только 34 дня, после чего обе стороны объявили о своей победе.

Такая война принесла "Хезболле" популярность во всем арабском мире, и она стала играть все более активную роль в конфликтах по всему региону.

Текущая война

Очередной конфликт между Израилем и “Хезболлой” начался после того, как ЦАХАЛ объявил о своей операции против ХАМАС в Секторе Газа. Это произошло в ответ на вторжение боевиков ХАМАС на израильскую территорию, где они похищали и убивали мирных жителей.

"Хезболла" же, как одна из иранских прокси, поддержала ХАМАС и начала регулярно обстреливать северную территорию Израиля. ЦАХАЛ не игнорировал такие атаки и наносил ответный удар.

За почти год Израиль смог достичь значительных успехов в Секторе Газа. И недавно министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой фазы войны". По его словам, страна смещает фокус на север, где ей угрожает "Хезболла".

По словам чиновника, целью Израиля является возвращение жителей городов на севере, которые были вынуждены уехать оттуда из-за постоянных обстрелов боевиков, в свои дома в целости и сохранности.

За день до такого заявления у боевиков “Хезболлы” начали массово взрываться пейджеры - ливанские СМИ писали о нескольких тысячах раненых и переполненных больницах.

Также 20 сентября Израиль нанес удар по Бейруту. Под атакой находился район Дахия. Через несколько часов после атаки стало известно, что Израиль ликвидировал Ибрагима Акила, главу Оперативного подразделения "Хезболлы" и командующего элитными силами "Радван".

Вместе с ним был убит ряд командиров "Радвана". Израиль атаковал, когда у боевиков проходило совещание.

"Хезболла" в ответ выпустила по территории Израиля около 100 ракет. Террористы целились по оборонной фирмы Rafael в районе Хайфы. В результате атаки три человека получили ранения, среди которых был 16-летний подросток.

Вчера, 26 сентября, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац рассказал, что Франция и США предложили стране прекратить огонь.

"На севере не будет прекращения огня... Мы будем продолжать бороться с террористической организацией "Хезболла" всеми нашими силами к победе и безопасному возвращению северян в свои дома", - подчеркнул в ответ на такое предложение министр.

Поэтому, видимо, Израиль будет продолжать войну с боевиками, но речи о такой же наземной операции, как в случае с ХАМАС, пока нет.