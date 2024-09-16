Стал популярным во время войны: украинцев предупредили о еще одной финансовой схеме мошенников
Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Они якобы обещают финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины, но это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
Как отметили в полиции, такой вид обмана приобрел особую популярность после начала полномасштабного вторжения.
Мошенники размещают в соцсетях сообщения о псевпомощи, а некоторые получали такие сообщения и в SMS-формате. Аферисты предлагают перейти по ссылке и ввести карточные данные якобы для получения помощи. На самом же деле их цель украсть ваши сбережения.
Как уберечься от мошенников:
- не открывайте ссылки в мессенджерах, социальных сетях, SMS;
- не спешите верить заголовкам, обещающим вам какие-либо выплаты;
- помните, что информацию о программах поддержки от государства всегда публикуют официальные источники под доменом gov.ua, также такие уведомления появляются в Действии;
- не вводите на сторонних сайтах данные своей карты.
Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев – они предлагают установить якобы новое приложение банка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.