Став навколішки та помоливсь. NYT дізналося, як спікер Джонсон змінив позицію щодо України

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який довгий час відмовлявся виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, змінив свою думку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Джонсон тривалий час обдумував те, як краще провести проєкт через Палату і не втратити при цьому посаду. Серед іншого, він зустрічався в Овальному кабінеті з високопосадовцями національної безпеки, щоб обговорити секретні дані розвідки.
Спікер неодноразово зустрічався з різними групами республіканців та розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.
"І, нарешті, коли його план співпраці з демократами, щоб розчистити шлях для допомоги Україні, наштовхнувся на вилив отрути з боку ультраконсерваторів, які вже погрожували скинути його, містер Джонсон, євангельський християнин, став навколішки і помолився про керівництво", - пише видання.
Джонсон пояснив свою зміну частково брифінгами розвідки, які він отримав, що є разючим твердженням лідера партії, яка прийняла глибоку недовіру колишнього президента США Дональда Трампа до розвідувального співтовариства.
Нагадаємо, що цього тижня Палата представників США схвалила виділення коштів на допомогу Україні. Для того, щоб Україна отримала дану допомогу це питання ще розгляне Сенат, а потім його відправлять на підпис президенту США Джо Байдену.
Голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер заявив, що новий пакет допомоги Україні, буде виділений у найкоротший термін після схвалення в Конгресі. За його словами, серед іншого, пакет допомоги міститиме ракети ATACMS.
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