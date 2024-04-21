Став навколішки та помоливсь. NYT дізналося, як спікер Джонсон змінив позицію щодо України

Джонсон тривалий час обдумував те, як краще провести проєкт через Палату і не втратити при цьому посаду. Серед іншого, він зустрічався в Овальному кабінеті з високопосадовцями національної безпеки, щоб обговорити секретні дані розвідки.

Спікер неодноразово зустрічався з різними групами республіканців та розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.

"І, нарешті, коли його план співпраці з демократами, щоб розчистити шлях для допомоги Україні, наштовхнувся на вилив отрути з боку ультраконсерваторів, які вже погрожували скинути його, містер Джонсон, євангельський християнин, став навколішки і помолився про керівництво", - пише видання.

Джонсон пояснив свою зміну частково брифінгами розвідки, які він отримав, що є разючим твердженням лідера партії, яка прийняла глибоку недовіру колишнього президента США Дональда Трампа до розвідувального співтовариства.