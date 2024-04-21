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Стал на колени и помолился. NYT узнало, как спикер Джонсон изменил позицию по Украине

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 21:18
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Стал на колени и помолился. NYT узнало, как спикер Джонсон изменил позицию по Украине Фото: Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который долгое время отказывался выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, изменил свое мнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Джонсон долгое время обдумывал то, как лучше провести проект через Палату и не потерять при этом должность. Среди прочего, он встречался в Овальном кабинете с высокопоставленными чиновниками национальной безопасности, чтобы обсудить секретные данные разведки.

Спикер неоднократно встречался с различными группами республиканцев и рассматривал отношение их избирателей к финансированию Украины.

"И, наконец, когда его план сотрудничества с демократами, чтобы расчистить путь для помощи Украине, натолкнулся на излияние яда со стороны ультраконсерваторов, которые уже угрожали свергнуть его, мистер Джонсон, евангельский христианин, стал на колени и помолился о руководстве", - пишет издание.

Джонсон в значительной степени выступал против попыток финансировать военные действия Киева. И изначально заявлял, что никогда не позволит вынести этот вопрос на голосование, пока требования его партии по границе не будут выполнены.

Но до того момента, когда он четко дал понять, что планирует объединиться с демократами для достижения пакета помощи вопреки возражениям многих членов его партии, Джонсон говорил совсем иначе.

"История судит нас за то, что мы делаем... Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистичное решение и сделать что-то другое. Но я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным", - сказал спикер.

Джонсон объяснил свое изменение частично брифингами разведки, которые он получил, что является поразительным утверждением лидера партии, которая приняла глубокое недоверие бывшего президента США Дональда Трампа к разведывательному сообществу.

Помощь Украине от США

Напомним, что на этой неделе Палата представителей США одобрила выделение средств в помощь Украине. Для того чтобы Украина получила данную помощь, этот вопрос еще рассмотрит Сенат, а затем его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки после одобрения в Конгрессе. По его словам, среди прочего, пакет помощи будет содержать ракеты ATACMS.

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