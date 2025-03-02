Став на коліно та залишився з поясом: скандальний чемпіонський бій в дивізіоні Ломаченка (відео)

30-річний Девіс проводив другий захист поясу. До цього він у червні 2024 року нокаутом переміг іншого співвітчизника Френка Мартіна. Суперником Джервонти став чемпіон світу WBA у другій напівлегкій категорії – 29-річний Ламонт Роуч. Поєдинок відбувся на "особливих умовах": у разі перемоги Роуч став би чемпіоном світу одночасно в двох вагових категоріях.

Поєдинок тривав усі 12 раундів та не виявив переможця. Два судді зафіксували рівновагу (114:114), а третій – віддав мінімальну перевагу Девісу (115:113). Тож результатом зустрічі стала нічия. Це перший бій в кар'єрі Джервонти, в якому він не переміг (до цього завершив на свою користь 30 поєдинків). Але й за нічиєї він зумів зберегти пояс.

Як часто буває в рівних поєдинках, рішення суддів влаштувало не всіх. Питання викликав епізод у дев'ятому раунді, коли Девіс після пропущеного джеба став на коліно. Проте рефері не почав відраховувати нокдаун.

За даними аналітичної система Compubox, Роуч наніс більше ударів, проте Девіс був точнішим. У претендента перевага за точними джебами (25:10), а силових ударів чемпіон завдав більше (93:87).

Легка вагова категорія цікава українським уболівальникам тим, що донедавна в ній було два вітчизняні чемпіони: Денис Берінчик (WBO) та Василь Ломаченко (IBF). Берінчик програв свій пояс 15 лютого американцю Кейшону Девісу. А Ломаченко, який здобув вакантний титул IBF у травні минулого року, більше на ринг не виходив. Більш того, про подальші плани українця не може нічого сказати навіть його промоутер Боб Арум.

Таким чином чемпіонами світу в легкому дивізіоні зараз є: три американці – Джервонта Девіс (WBA), Шакур Стівенсон (WBC) та Кейшон Девіс (WBO) і представник України Василь Ломаченко (IBF).