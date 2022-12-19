У статусі чемпіона світу. Мессі розповів, чи продовжить виступи за збірну Аргентини

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після перемоги на ЧС-2022 не планує завершувати міжнародну кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TyC Sports .

"Я хочу зіграти у формі Аргентини в статусі чемпіона світу", - сказав капітан "альбіселесте".

Варто зазначити, що раніше Лео анонсував закінчення виступів у національній команді після Мундіалю в Катарі.

Вочевидь, тепер плани нападника змінилися.