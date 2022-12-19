В статусе чемпиона мира. Месси рассказал, продолжит ли выступления за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 не намерен завершать международную карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports .

"Я хочу сыграть еще несколько матчей, являясь чемпионом мира", - сказал капитан "альбиселесте".

Следует отметить, что ранее Лео анонсировал завершение выступлений в национальной команде по завершению Мундиаля.

Однако после триумфа планы нападающего кардинально изменились.