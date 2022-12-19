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В статусе чемпиона мира. Месси рассказал, продолжит ли выступления за сборную Аргентины

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Понедельник 19 декабря 2022 00:53
В статусе чемпиона мира. Месси рассказал, продолжит ли выступления за сборную Аргентины Фото: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 не намерен завершать международную карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports.

"Я хочу сыграть еще несколько матчей, являясь чемпионом мира", - сказал капитан "альбиселесте".

Следует отметить, что ранее Лео анонсировал завершение выступлений в национальной команде по завершению Мундиаля.

Однако после триумфа планы нападающего кардинально изменились.

Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022. Встреча завершилась победой "альбиселесте" в серии послематчевых пенальти.

Читайте подробнее о поединке - в отчете РБК-Украина.

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