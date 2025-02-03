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Статус зниклих безвісти українців: коли і за яких умов він може змінитися

Фото: Безвісти зниклі військовослужбовці (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через війну багато українців мають статус безвісти зниклих. Є кілька умов, за яких для людини, яка вважається безвісти зниклою, можуть змінити статус.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС).

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов роз’яснив, коли припиняється статус зниклої безвісти особи. За його словами, є два випадки, коли статус втрачається. Перший - коли встановлюється місцезнаходження особи, яка перебуває на свободі, наприклад, військові, що повернулися з полону, або люди, які виїхали до третіх країн. Другий - коли особу ідентифікують серед загиблих за допомогою експертиз та слідчих дій.

В інших випадках інформація про зниклих осіб залишається в офіційному Реєстрі. Це може стосуватися осіб, щодо яких суд ухвалив рішення про смерть, або тих, про кого відомо, що вони перебувають у полоні.

Добросердов також зазначив, що інколи після підтвердження факту полону згодом тіла загиблих повертають в рамках репатріації.

Нагадаємо, адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч у коментарі РБК-Україна пояснила, чи можна визнати зниклого безвісти військового померлим та яким чином це відбувається. Вона зазначає, що у випадку високої ймовірності загибелі військового рідні можуть звернутися до суду для офіційного визнання його померлим. Це необхідно, оскільки без тіла неможливо отримати медичне свідоцтво про смерть, а відповідно - і свідоцтво органів РАЦС.

Зазначимо, під час війни в Україні пошук зниклих безвісти військовослужбовців є вкрай важливим завданням. Законодавство визначає чіткі механізми та процедури для встановлення їхньої долі. Раніше РБК-Україна розповідало про алгоритм дій, який передбачений в Україні для розшуку зниклих захисників.

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