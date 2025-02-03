Статус зниклих безвісти українців: коли і за яких умов він може змінитися

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов роз’яснив, коли припиняється статус зниклої безвісти особи. За його словами, є два випадки, коли статус втрачається. Перший - коли встановлюється місцезнаходження особи, яка перебуває на свободі, наприклад, військові, що повернулися з полону, або люди, які виїхали до третіх країн. Другий - коли особу ідентифікують серед загиблих за допомогою експертиз та слідчих дій.

В інших випадках інформація про зниклих осіб залишається в офіційному Реєстрі. Це може стосуватися осіб, щодо яких суд ухвалив рішення про смерть, або тих, про кого відомо, що вони перебувають у полоні.

Добросердов також зазначив, що інколи після підтвердження факту полону згодом тіла загиблих повертають в рамках репатріації.