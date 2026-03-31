UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Статус українців у ЄС після 2027 року: які варіанти обговорюють та що буде з виплатами

18:20 31.03.2026 Вт
3 хв
Євросоюз обговорює нові формати захисту для українців
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Українські біженці в ЄС (Getty Images)

У Європейському Союзі переглядають підхід до тимчасового захисту для українців. Від ідеї повністю припинити його після березня 2027 року вже відмовилися, натомість обговорюють новий формат.

Головне:

  • Зміна стратегії: ЄС відмовився від ідеї повного припинення тимчасового захисту у березні 2027 року.
  • Нові пропозиції: Єврокомісія готує оновлений формат захисту, який планує представити у травні 2026 року.
  • Варіанти реформи: Обговорюють продовження статусу у зміненому вигляді, звуження кола отримувачів та запровадження окремих правил для вразливих груп.
  • Безпечні регіони: У ЄС розглядають можливість враховувати область походження українців.
  • Чоловіки призовного віку: Триває дискусія щодо можливих обмежень для цієї категорії.
  • Принцип дії: Ймовірно, нові правила торкнуться переважно новоприбулих.

Чому відмовилися від попереднього плану

Ще влітку 2025 року в Брюсселі заявляли, що після 2027 року українці мають перейти на національні дозволи на проживання - наприклад, через роботу чи навчання.

Однак на практиці цей сценарій виявився складним. У багатьох країнах ЄС перехід супроводжується жорсткими вимогами - високими зарплатними порогами та складними процедурами. У частині держав взагалі не створили чітких механізмів.

У результаті кількість українців, які змогли змінити статус, залишається низькою. Саме це і змусило ЄС повернутися до обговорення.

Які варіанти зараз обговорюють

Зараз у Брюсселі готують нову пропозицію, яку планують представити у травні.

Серед ідей:

  • продовження тимчасового захисту, але в зміненому вигляді;
  • звуження кола осіб, які підпадають під нього;
  • запровадження окремого статусу для вразливих груп.

Також обговорюють можливість враховувати регіон походження українців і їхній статус щодо мобілізації. Наприклад, Швейцарія з 1 листопада 2025 року вже визначила безпечні для повернення регіони України: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Чи можуть обмежити захист для чоловіків

Окремо триває дискусія щодо чоловіків призовного віку. Подібні ідеї вже звучали у деяких країнах, а поза ЄС - у Норвегії та Швейцарії - частково запроваджені.

Втім, юристи попереджають, що такі обмеження можуть викликати юридичні суперечки через ризики дискримінації.

Чи торкнуться зміни всіх українців

Є ймовірність, що нові правила стосуватимуться насамперед новоприбулих. Ті, хто вже перебуває під тимчасовим захистом, можуть залишитися у чинному статусі.

Водночас у ЄС намагаються уникнути ситуації, коли після 2027 року мільйони людей одночасно звернуться за притулком і перевантажать систему.

Остаточного рішення поки немає. Єврокомісія має представити пропозиції у травні, після чого їх розглянуть країни-члени.

Водночас у ЄС вже дають зрозуміти: завершити захист без альтернативи не планують, але й залишати все без змін також не хочуть.

Поки що українці користуються чинним тимчасовим захистом. Але в майбутньому правила можуть змінитися - і залежатимуть від того, яке рішення ухвалять у ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що програму захисту українців в ЄС можуть обмежити та зосередити на найбільш вразливих, адже країни ЄС досі не мають чітких механізмів переходу українців на довгострокове проживання.

Також ми розповідали про труднощі українських біженців у США. Після змін у політиці частина з них опинилася у правовій невизначеності - без чіткого статусу, дозволів на роботу та з ризиком депортації, навіть попри законне перебування в країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
