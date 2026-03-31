Статус українців у ЄС після 2027 року: які варіанти обговорюють та що буде з виплатами

ЄС відмовився від ідеї повного припинення тимчасового захисту у березні 2027 року. Нові пропозиції: Єврокомісія готує оновлений формат захисту, який планує представити у травні 2026 року.

Триває дискусія щодо можливих обмежень для цієї категорії. Принцип дії: Ймовірно, нові правила торкнуться переважно новоприбулих.

Чому відмовилися від попереднього плану

Ще влітку 2025 року в Брюсселі заявляли, що після 2027 року українці мають перейти на національні дозволи на проживання - наприклад, через роботу чи навчання.

Однак на практиці цей сценарій виявився складним. У багатьох країнах ЄС перехід супроводжується жорсткими вимогами - високими зарплатними порогами та складними процедурами. У частині держав взагалі не створили чітких механізмів.

У результаті кількість українців, які змогли змінити статус, залишається низькою. Саме це і змусило ЄС повернутися до обговорення.

Які варіанти зараз обговорюють

Зараз у Брюсселі готують нову пропозицію, яку планують представити у травні.

Серед ідей:

продовження тимчасового захисту, але в зміненому вигляді;

звуження кола осіб, які підпадають під нього;

запровадження окремого статусу для вразливих груп.

Також обговорюють можливість враховувати регіон походження українців і їхній статус щодо мобілізації. Наприклад, Швейцарія з 1 листопада 2025 року вже визначила безпечні для повернення регіони України: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Чи можуть обмежити захист для чоловіків

Окремо триває дискусія щодо чоловіків призовного віку. Подібні ідеї вже звучали у деяких країнах, а поза ЄС - у Норвегії та Швейцарії - частково запроваджені.

Втім, юристи попереджають, що такі обмеження можуть викликати юридичні суперечки через ризики дискримінації.

Чи торкнуться зміни всіх українців

Є ймовірність, що нові правила стосуватимуться насамперед новоприбулих. Ті, хто вже перебуває під тимчасовим захистом, можуть залишитися у чинному статусі.

Водночас у ЄС намагаються уникнути ситуації, коли після 2027 року мільйони людей одночасно звернуться за притулком і перевантажать систему.

Остаточного рішення поки немає. Єврокомісія має представити пропозиції у травні, після чого їх розглянуть країни-члени.

Водночас у ЄС вже дають зрозуміти: завершити захист без альтернативи не планують, але й залишати все без змін також не хочуть.

Поки що українці користуються чинним тимчасовим захистом. Але в майбутньому правила можуть змінитися - і залежатимуть від того, яке рішення ухвалять у ЄС.