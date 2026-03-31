Статус українців у ЄС після 2027 року: які варіанти обговорюють та що буде з виплатами

У Європейському Союзі переглядають підхід до тимчасового захисту для українців. Від ідеї повністю припинити його після березня 2027 року вже відмовилися, натомість обговорюють новий формат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Головне:
Ще влітку 2025 року в Брюсселі заявляли, що після 2027 року українці мають перейти на національні дозволи на проживання - наприклад, через роботу чи навчання.
Однак на практиці цей сценарій виявився складним. У багатьох країнах ЄС перехід супроводжується жорсткими вимогами - високими зарплатними порогами та складними процедурами. У частині держав взагалі не створили чітких механізмів.
У результаті кількість українців, які змогли змінити статус, залишається низькою. Саме це і змусило ЄС повернутися до обговорення.
Зараз у Брюсселі готують нову пропозицію, яку планують представити у травні.
Серед ідей:
Також обговорюють можливість враховувати регіон походження українців і їхній статус щодо мобілізації. Наприклад, Швейцарія з 1 листопада 2025 року вже визначила безпечні для повернення регіони України: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Окремо триває дискусія щодо чоловіків призовного віку. Подібні ідеї вже звучали у деяких країнах, а поза ЄС - у Норвегії та Швейцарії - частково запроваджені.
Втім, юристи попереджають, що такі обмеження можуть викликати юридичні суперечки через ризики дискримінації.
Є ймовірність, що нові правила стосуватимуться насамперед новоприбулих. Ті, хто вже перебуває під тимчасовим захистом, можуть залишитися у чинному статусі.
Водночас у ЄС намагаються уникнути ситуації, коли після 2027 року мільйони людей одночасно звернуться за притулком і перевантажать систему.
Остаточного рішення поки немає. Єврокомісія має представити пропозиції у травні, після чого їх розглянуть країни-члени.
Водночас у ЄС вже дають зрозуміти: завершити захист без альтернативи не планують, але й залишати все без змін також не хочуть.
Поки що українці користуються чинним тимчасовим захистом. Але в майбутньому правила можуть змінитися - і залежатимуть від того, яке рішення ухвалять у ЄС.
Раніше РБК-Україна писало, що програму захисту українців в ЄС можуть обмежити та зосередити на найбільш вразливих, адже країни ЄС досі не мають чітких механізмів переходу українців на довгострокове проживання.
Також ми розповідали про труднощі українських біженців у США. Після змін у політиці частина з них опинилася у правовій невизначеності - без чіткого статусу, дозволів на роботу та з ризиком депортації, навіть попри законне перебування в країні.