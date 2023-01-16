"Статус міста не російський". Череватий розповів про ситуацію в Соледарі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Статус (Соледара - ред.) не російський. Наші підрозділи б'ються, завдають постійних втрат ворогові і намагаються кожної доби показати, що це місто не здається ворогові. Наші Збройні сили роблять все, щоб він платив неймовірну ціну за кожен метр, яким намагається рухатися", - зазначив Череватий.

Він також нагадав, що основними завданнями українських військ у Бахмуті та Соледарі залишаються перешкоджання просуванню ворога та виходу на оперативний простір, а також знищення ворожих солдатів та техніки.