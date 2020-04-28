Статус Груп: выгодная инвестиция в недвижимость для комфортной жизни

Надежность, индивидуальность, яркие архитектурные решения, высокий уровень комфорта – это далеко не все преимущества, отличающие компанию STATUS GROUP от других застройщиков.

Сегодня девелоперская компания STATUS GROUP уверенно сохраняет позицию одного из лидеров на столичном рынке жилья. Портфель проектов компании включает 370 тыс.кв.м площадей. Новые проекты компании – еще более эффектные, технологичные, амбициозные, неповторимые… ориентированные на семейные ценности, представляющие качественную недвижимость Киева во всем ее разнообразии. Покупателями недвижимости становятся самые разные люди. Не важно, где они работают, чем занимаются и сколько им лет. Открытые, требовательные, современные — поэтому, когда застройщик думает о том, как хотят жить эти люди, он задает сам себе этот вопрос. При выборе мест для возведения новостроек особое внимание уделяется географическому расположению участка. Развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, экология и комфорт – основные черты новостроек компании Status Group.

15-летний опыт работы в строительной отрасли, серьёзная репутация, собственные активы, строительная мощь и отличный человеческий потенциал компании убедительно свидетельствуют о стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Своя производственная база на объектах строительства позволяет минимизировать стоимость квадратного метра жилья для покупателей.

Среди знаковых объектов компании – клубный комплекс премиум-класса «Sky River», бизнес-центр «Platinum», жилой комплекс бизнес-класса «Status Grad», жилой комплекс комфорт-класса «Ривьера», «Ривьера-2», «Ривьера-5», клубный комплекс комфорт-класса «Золотой лев». Ведется строительство многофункциональных жилых комплексов «Olympic Park», «Podil Plaza&Residence», «Ривьера-3».

Каждый объект компании STATUS GROUP уникален и ни один комплекс не похож на другой. Каждый из них – яркая индивидуальность, воплощенная в реальность командой профессионалов. Все объекты имеют удобное месторасположение, находясь в пешей доступности к станции метро. Все жилые комплексы STATUS GROUP социально ориентированы. Это не мода и не рекламный ход – просто определенный этап зрелости любой компании с пониманием этого вопроса и умением создавать по-настоящему комфортную среду проживания. Поэтому компания Status Group строит не просто жилые комплексы, но и создает всю необходимую социальную инфраструктуру для комфортной жизни своих покупателей. В каждом комплексе предусмотрены магазины, аптеки, отделения банков, химчистки, медицинские центры, детские сады и школы, торговые и офисные центры, спортивные объекты и стадионы.

Со всеми проектами Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании statusbud.com

STATUS GROUP – строим счастливое будущее для Вас и Ваших детей!